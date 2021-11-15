ЦБ РФ планирует до 2023 года перевести в "цифру" подписание договоров на торгах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Центральный Банк намерен до 2023 года перевести из бумажного в электронный вид подписание договоров по результатам закупочных процедур. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок ЦБ РФ Мария Тимошенко.

"Мы еще раньше хотели сделать это и ставили горизонт до конца 2020 года, но потом пришли к выводу, что целесообразно проект реализовывать более масштабно: не только по закупочной деятельности, но и по договорной в целом. Поэтому мы пересмотрели горизонт, скорее всего, это будет в 2023 году", - сказала она.

Тимошенко уточнила, что сейчас договор подписывается на бумаге, но весь процесс согласования уже проходит в электронном виде. Также переведены в дистанционный и заочный формат заседания комиссий по закупкам.

ЦБ РФ проводит закупочные процедуры на электронной площадке "Сбер А" (ЗАО "Сбербанк-АСТ").