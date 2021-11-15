Власти Москвы одобрили более 2 млрд рублей субсидий и грантов бизнесу с начала года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы с начала года одобрили заявки более 2 тыс. компаний на субсидии и гранты. Общая сумма поддержки по ним превышает 2 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Поддержка малого и среднего бизнеса - один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше 2 млрд рублей. В числе наиболее активных получателей - рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании", - сказала Сергунина, ее слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила вице-мэр, в последние недели количество рассматриваемых документов значительно возросло. Так, на октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных с начала года заявок: 673 обращения на 552,2 млн рублей.

Затраты на ведение бизнеса по франшизе чаще всего компенсируют ресторанам и кафе (45% от всех поддержанных заявок), салонам красоты (20%) и частным детским садам (6%). С начала года одобрено 505 обращений за этой мерой поддержки на общую сумму 470 млн рублей. Возмещение расходов на обучение персонала одобрено 169 компаниям, 11% из них занимаются разработкой программного обеспечения, по 8% - за учреждениями общей врачебной практики и научно-исследовательскими организациями. Субсидии по этой категории в 2021 году составили 38 млн рублей.

"Один из самых востребованных видов выплат - субсидии и гранты для экспортеров. Их получатели представляют самые разные отрасли. Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 млн рублей", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Другие субсидии

В финансовой поддержке на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, сервисов доставки, рекламы в интернете, на участие в выставках и фестивалях наиболее заинтересованы компании в сфере общественного питания. На них приходится 14% выплат. Всего одобрено 589 таких заявок на сумму 258,5 млн рублей.

Компенсации затрат на инжиниринг, как и субсидии на обучение персонала, часто получают научно-исследовательские организации в области естественно-технических дисциплин (42% заявок). Еще треть всех получателей субсидий на инжиниринг производят контрольно-измерительные приборы и оборудование. Уже одобрено 26 заявок на 92,5 млн рублей.

Субсидии на приобретение и лизинг оборудования или уплату процентов по кредитам наиболее востребованы среди организаций в сфере научных исследований и разработок (15% от всех заявок), производителей компьютеров и оптических изделий (11%), предприятий по сертификации и проведению технических испытаний (10,6%). Выплаты на общую сумму 188 млн рублей получат более 100 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Пользуются спросом и меры поддержки для конкретных категорий получателей. Самой популярной из них стала субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компании на сумму 295 млн рублей, говорится в сообщении на портале.