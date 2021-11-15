ЦБ планирует сохранить объем закупок в 2021 году на уровне 2020 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Центральный Банк ведет закупки бесперебойно и планирует по итогам 2021 года сохранить их объем на уровне 2020 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок ЦБ РФ Мария Тимошенко.

"По итогам конкурентных закупочных процедур и закупок у единственного поставщика общее количество заключенных договоров в 2020 году составило 1 454 (снижение в 1,3 раза к показателю 2019 года). Сумма заключенных договоров - 12 млрд рублей (в 2019 году - 16,6 млрд рублей). Для противодействия распространению коронавируса также были проведены закупки на общую сумму 0,59 млрд рублей. В текущем году не наблюдается снижения, хотя, конечно, какие-то колебания есть. Объем закупок, скорее всего, сохранится на прежнем уровне", - сказала она.

При этом Тимошенко отметила, что задача департамента закупок - оптимизировать количество договоров. "Мы ищем оптимальную централизацию. Сейчас система закупок ЦБ РФ - регионально распределенная, но это не мешает совместной работе. Мы работаем в тесной взаимосвязи. Например, в условиях пандемии коллеги из регионов удаленно осуществляют закупки для центрального аппарата, если это требуется", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, департаменту закупок ЦБ "важно присутствие закупщиков непосредственно в регионах, чтобы изучать местный рынок, понимать его особенности, участвовать в правильном лотировании, формировании начальной максимальной цены, критериев отбора и оценки".