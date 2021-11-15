Опрос: опыт волонтерства помог устроиться на работу каждому третьему россиянину

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Опыт участия в волонтерских проектах и благотворительных акциях помог карьере каждого третьего россиянина. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob среди 2 000 респондентов со всех округов России в период с 29 октября по 11 ноября 2021 года.

"По мнению каждого третьего россиянина (35%), имеющего опыт участия в волонтерских проектах, полученные навыки помогают им в трудоустройстве. И это хороший показатель в условиях нестабильной экономической ситуации. В 2019 году о положительном влиянии волонтерского опыта на трудоустройство говорили лишь немного чаще (38%)", - отмечается в результатах опроса.

Каждый четвертый россиянин минимум один раз принимал участие в волонтерских проектах. 8% респондентов были волонтерами один раз, 15% занимались этой деятельностью несколько раз, 3% участвуют в подобных мероприятиях постоянно. 74% опрошенных россиян ни разу не принимали участие в волонтерских проектах или благотворительных акциях.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, на 3 п. п. увеличилось число россиян, хоть раз принимавших участие в волонтерских проектах: 26% сейчас и 23% в 2019 году. В периоды объявления всеобщей самоизоляции и карантина для пожилых россияне помогали одиноким людям старшего возраста с покупкой продуктов, лекарств.

Женщины чаще мужчин принимали участие в проектах в качестве волонтера: 28% против 23%. Чаще остальных об опыте волонтерства рассказывала молодежь в возрасте до 24 лет (54%).