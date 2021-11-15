Бизнес предложил узаконить блогерство как профессию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московская "Деловая Россия" предлагает узаконить профессию блогера. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков.

"Блогеры [находятся] фактически в полулегальном поле <...> Нужно начать с того, чтобы их узаконить. Министерство труда кодифицирует профессии и присваивает им [код с тем, что] есть такая профессия <...> Профессия блогера не существует на сегодняшний день", - сказал Житков, отметив, что блогерам также нужна информационная и правовая поддержка.

В июне 2018 года во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным блогер из Челябинска Наталья Краснова, обратившись к главе государства, отметила, что блогерство не является в России профессией. При этом она спросила, может ли этот род деятельности стать профессией в обозримом будущем. Отвечая на вопрос, Путин предположил, что профессия блогера может стать в России официальной, если в этом будет необходимость.