В Москве статус промышленного комплекса получили четыре предприятия с начала года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Статус промышленного комплекса получили четыре предприятия в Москве с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более 3 тыс. жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 млн рублей в год. Всего статус промышленного комплекса уже получили свыше 60 предприятий, на них трудятся около 71 тыс. человек. За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств составил 35,5 млрд рублей. Полученный статус позволяет всем промышленным комплексам экономить около 1,7 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Владимира Ефимова.

В этом году статус получили Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, московский завод плавленых сыров "Карат", Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, а также производитель хлеба и мучных кондитерских изделий "Фацер".

Претендовать на получение статуса промышленного комплекса могут зарегистрированные в Москве обрабатывающие производства, а также компании, работающие в сфере научных исследований и разработок. Предприятие должно соответствовать ряду финансовых показателей. Среди них размер средней заработной платы, величина фонда оплаты труда, а также объем инвестиций, привлеченных за последние пять лет.