"Ъ": Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международная платежная система Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года. Об этом, по данным газеты "Коммерсантъ", говорится в письме, которое система разослала банкам в начале ноября.

Как отмечает в понедельник издание, сейчас банки платят интерчейндж в размере 3 рублей, комиссию платежной системе 10 центов и 0,05% за переводы внутри страны. При этом сами они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

В платежной системе изданию заявили, что расширение использования сервиса переводов с карты на карту является одним из важных направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается "ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям". При этом Visa не может устанавливать комиссии за перевод денег с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов, подчеркнули в компании. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы и после обнуления платежей в адрес системы.