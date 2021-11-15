Туры в Египет после запуска чартеров подешевели до 50%

"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года", - сказала Ломидзе.

Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом 9 ноября. Сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ. Спрос на отдых в Египте стабильно высокий. Однако главная проблема этого направления на зимний сезон - дефицит мест размещения, число которых не соответствует объемам заявленной перевозки, отметила эксперт.

По ее словам, в данный момент наблюдается дефицит мест в отелях на ноябрьские заезды. Ввиду высокого спроса на новогодние даты места в самых востребованных объектах уже заканчиваются. Глубина продаж на египетском направлении составляет около двух-трех недель, однако уже есть заявки на заезды вплоть до марта. Большое количество туров приобретается за неделю до вылета. Наиболее популярная продолжительность туров в Египет - семь ночей, добавила она.