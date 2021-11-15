Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и масло

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в России. Копия поручения есть в распоряжении ТАСС.

"С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию", - говорится в документе.

В пресс-службе Абраменко подтвердили наличие поручения. Ранее о нем написал РБК.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В марте правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Соглашения предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях должны быть не выше 36 рублей, на подсолнечное масло - не выше 95 рублей. В рознице цены на сахар не должна была превышать 46 рублей, на масло - не превышать 110 рублей.

10 ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил, что Россия в 2022 года может ввести тарифную квоту для импорта сахара и сахара-сырца.