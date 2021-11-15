Доля закупок ЦБ у российских МСП превышает 45% от общей суммы заключенных договоров

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Доля закупок Центрального Банка у малых и средних предприятий (МСП) в стоимостном выражении превышает 45% от общей суммы заключенных договоров, а в отдельных категориях доходит до 60%. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок ЦБ РФ Мария Тимошенко.

"Равные условия для участников закупок обеспечивают активное участие в них малого и среднего бизнеса. Средняя их доля в стоимостном выражении превышает 45% от общей суммы заключенных договоров по результатам проведенных конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика. А в отдельных категориях этот показатель доходит до 60%", - сказала она.

Например, текущие ремонты в отдаленных подразделениях оптимально заказать у локального поставщика, и он, как правило, является субъектом МСП, пояснила она.

"У нас большой категорийный справочник, мы рассматриваем все показатели - и в разрезе категорий, и в разрезе регионов - для того, чтобы на базе развернутой аналитики искать оптимальный подход, как выстроить закупку, как сгруппировать потребность, чтобы получить лучшее предложение", - добавила Тимошенко.