В Бурятии перевыполнили план по заготовке кормов, зерновых и картофеля

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Бурятии перевыполнили в 2021 году план по заготовке кормов и зерновых культур, зафиксирована рекордная урожайность картофеля, сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.

"В этом году по кормозаготовке мы перевыполнили план и показатели по сравнению с прошлым годом. <…> Также картофеля собрали 132 тыс. тонн, это наивысший показатель с 2013 года - тогда было 132,2 тыс. тонн. Урожайность по картофелю рекордная в этом году: 152,5 центнера с гектара. Это, кроме того, рекордная урожайность за всю историю картофелеводства Бурятии", - сказал Дареев.

Сена заготовлено в Бурятии 720 тыс. тонн, что составляет 112% к уровню прошлого года, сенажа - 22 тыс. тонн, это 122% к уровню прошлого года, силоса - 34 тыс. тонн, это 185% к уровню прошлого года. "Около 15 тыс. тонн сена мы готовы поставить в другие регионы", - отметил министр.

В 2021 году убрано 119 тыс. тонн зерна с площади 66,5 тыс. га - на 8% больше, чем в прошлом году. "Урожайность рекордная в этом году: 19,3 центнера с гектара. Это наивысший показатель за всю историю Бурятии. Прошлый рекорд - 18 центнеров с гектара был зафиксирован в 1988 году", - сказал Дареев.

По его словам, благоприятным фактором для высоких показателей стали в 2021 году дожди. "Но это не самое главное: играет значение технология и техническое оснащение сельского хозяйства, господдержка показывает результат. За три последних года фермеры приобрели, используя субсидии, 27 комбайнов, 21 энергонасыщенный трактор, 14 посевных комплексов, 73 прочих трактора и 415 единиц другой техники. Также при господдержке закупались элитные семена, минеральные удобрения. Все это в комплексе дает результат, простоя меньше, производительность больше, меньше потерь при уборке урожая", - объяснил министр.