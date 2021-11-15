Семь проектов на Дальнем Востоке получат субсидии на инфраструктуру

ТАСС, 15 ноября. Семь проектов, которые реализуются на территориях опережающего развития (ТОР) в регионах Дальнего Востока, получили одобрение на получение субсидии на возмещение затрат при строительстве инфраструктуры, сообщила в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Предоставление резидентам территорий опережающего развития субсидий на возмещение затрат при строительстве инфраструктуры обсуждалось на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. <…> На заседании были представлены заявки от инвесторов, осуществляющих проекты в Якутии, Амурской области, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях. Одобрено предоставление субсидии семи проектам", - говорится в сообщении.

Поддержку получили: два резидента ТОР "Южная Якутия", входящих в ГК "Колмар" - это проекты по созданию горно-обогатительных комплексов для добычи коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата "Инаглинский" и "Денисовский", резидент ТОР "Забайкалье" - компания "Удоканская медь" по строительству современного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды, ТОР "Свободный" в Амурской области, на территории которой создается газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена.

Кроме того, поддержку получили резидент ТОР "Большой Камень" рыболовецкий колхоз "Новый мир", который строит завод по переработке минтая и иных видов рыб и резидент ТОР "Михайловский" компания "НК Лотос", которая создает тепличный комплекс для выращивания свежих овощей, предприятие "ССК "Звезда" в ТОР "Большой Камень" с проектом верфи крупнотоннажного судостроения.

Также сообщается, что принято решение вынести на последующее заочное заседание президиума два проекта после того, как инвесторы предоставят необходимые документы - на инфраструктурную поддержку рассчитывают компания "Саюри" (резидент ТОР "Якутия"), расширяющая тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени, и ООО "МЭЗ "Амурский" (ТОР "Белогорск") с проектом по строительству завода по глубокой переработке сои.

"Выделяя средства на инфраструктуру, мы должны быть уверены в том, что проекты будут успешно реализованы, а инфраструктура, создаваемая при поддержке государства, - востребована, что предприятия принесут реальную пользу экономике регионов", - цитирует пресс-служба Трутнева.