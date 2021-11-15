{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семь проектов на Дальнем Востоке получат субсидии на инфраструктуру

Еще два проекта рассмотрят на следующем заседании президиума после того, как инвесторы предоставят необходимые документы

ТАСС, 15 ноября. Семь проектов, которые реализуются на территориях опережающего развития (ТОР) в регионах Дальнего Востока, получили одобрение на получение субсидии на возмещение затрат при строительстве инфраструктуры, сообщила в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Предоставление резидентам территорий опережающего развития субсидий на возмещение затрат при строительстве инфраструктуры обсуждалось на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. <…> На заседании были представлены заявки от инвесторов, осуществляющих проекты в Якутии, Амурской области, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях. Одобрено предоставление субсидии семи проектам", - говорится в сообщении.

Поддержку получили: два резидента ТОР "Южная Якутия", входящих в ГК "Колмар" - это проекты по созданию горно-обогатительных комплексов для добычи коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата "Инаглинский" и "Денисовский", резидент ТОР "Забайкалье" - компания "Удоканская медь" по строительству современного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды, ТОР "Свободный" в Амурской области, на территории которой создается газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена.

Кроме того, поддержку получили резидент ТОР "Большой Камень" рыболовецкий колхоз "Новый мир", который строит завод по переработке минтая и иных видов рыб и резидент ТОР "Михайловский" компания "НК Лотос", которая создает тепличный комплекс для выращивания свежих овощей, предприятие "ССК "Звезда" в ТОР "Большой Камень" с проектом верфи крупнотоннажного судостроения.

Также сообщается, что принято решение вынести на последующее заочное заседание президиума два проекта после того, как инвесторы предоставят необходимые документы - на инфраструктурную поддержку рассчитывают компания "Саюри" (резидент ТОР "Якутия"), расширяющая тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени, и ООО "МЭЗ "Амурский" (ТОР "Белогорск") с проектом по строительству завода по глубокой переработке сои.

"Выделяя средства на инфраструктуру, мы должны быть уверены в том, что проекты будут успешно реализованы, а инфраструктура, создаваемая при поддержке государства, - востребована, что предприятия принесут реальную пользу экономике регионов", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Теги
РоссияДальний Восток
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
"Белавиа" не примет афганцев, иракцев, йеменцев, сирийцев на рейсы в Минск из Дубая
В заявлении отмечается, что в связи с этим "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая
Читать полностью