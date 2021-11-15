Оман ожидает сохранения параметров наращивания добычи нефти ОПЕК+ на уровне 400 тыс. б/с

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече в декабре, скорее всего, примут решение о сохранении текущих параметров добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ( б/с). При этом на нефтяном рынке в декабре будет наблюдаться небольшой профицит, заявил министр энергетики Омана Мухаммед аль-Румхи в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

"Я думаю, на встрече в декабре ОПЕК+ сохранит уровень увеличения добычи в 400 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Он также добавил, что, по данным ОПЕК, в декабре на нефтяном рынке будет наблюдаться небольшое превышение предложения над спросом. Однако ОПЕК+ не будет рассматривать возможность снижения уровня наращивания добычи, считает аль-Румхи. "Не в нынешней ситуации", - отметил министр.