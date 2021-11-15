{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п. п. - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п. п. - до 9,1%, следует из материалов на сайте банка.

На эту тему
Квартиры дорожают, но спрос на них растет. Как пандемия изменила рынок жилья
Квартиры дорожают, но спрос на них растет.

Стоимость ипотечного кредита на готовое жилье увеличилась с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,4% до 8,8%

Ранее Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке на 0,3 п. п. при первом взносе от 20%.

В октябре Сбербанк также повышал ставки по ипотеке, тогда рост по основным программам составил 0,4 п. п. При этом ставки по льготным программам не менялись.

Теги
Россия
"Лукойл" закладывает в бюджет на 2022 год цену нефти на уровне $60 за баррель
По словам президента и совладельца компании Вагита Алекперова, компания планирует расширить свое участие в казахстанских нефтегазовых проектах
Читать полностью