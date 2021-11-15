Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п. п. - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п. п. - до 9,1%, следует из материалов на сайте банка.

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Стоимость ипотечного кредита на готовое жилье увеличилась с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,4% до 8,8%

Ранее Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке на 0,3 п. п. при первом взносе от 20%.

В октябре Сбербанк также повышал ставки по ипотеке, тогда рост по основным программам составил 0,4 п. п. При этом ставки по льготным программам не менялись.