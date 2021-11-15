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Объем сделок на Пекинской фондовой бирже в первый день торгов достиг $1,5 млрд

Акции 10 предприятий выросли в среднем на 199,8%

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Объем сделок с ценными бумагами компаний, представленных на Пекинской фондовой бирже, в первый день торгов превысил 9,57 млрд юаней (примерно $1,5 млрд). Об этом сообщила в понедельник финансовая газета "Шанхай чжэнцюаньбао".

По ее данным, акции 10 предприятий выросли в среднем на 199,8%, а еще 71 - "претерпели колебания, продемонстрировав как рост, так и падение".

Пекинская фондовая биржа в понедельник утром официально приступила к работе, эта площадка предназначена прежде всего для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса. На текущий момент на ней представлены ценные бумаги 81 компании.

Как уточнили ранее власти КНР, биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (около $156 млн по текущему курсу).

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами анонсировал план открытия в столице страны новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.

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