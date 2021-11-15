Еврокомиссар заявил, что четвертая волна пандемии не повлияет сильно на развитие экономики

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони полагает, что влияние четвертой волны пандемии на развитие экономики Европейского союза (ЕС) будет не настолько серьезным, как в прошлом году. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt .

"Четвертая волна вряд ли причинит ущерб экономике. Экономические последствия отнюдь не будут такими драматичными, как в прошлом году", - отметил Джентилони. Во многом, по его мнению, это связано с наличием вакцин против коронавируса. "Даже если страны ЕС сейчас введут целевые ограничения, они больше не будут иметь таких последствий, как прошлогодние жесткие карантинные меры", - подчеркнул еврокомиссар.

Вместе с тем он заверил, что даже в условиях роста заболеваемости коронавирусом, жесткого локдауна больше не будет. "В Европе с середины октября вновь наблюдается увеличение числа новых случаев заражения, а количество инфицированных и умерших выше, чем в прошлом году. Однако новые ограничения на контакты будут менее жесткими, чем осенью, в этом я уверен", - подчеркнул Джентилони. По его мнению, это связано с тем, что ситуация изменилась. "Многие люди вакцинированы, и те, кто привит, как правило, меньше болеют, чем те, кто этого не делает. Жесткого локдауна больше не будет", - заключил он.

На прошлой неделе Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС и зоны евро до 5% в 2021 году с 4,3% и 4,2% соответственно в весеннем прогнозе. Экономика ЕС, как заявил Джентилони, уже вплотную приблизилась к своему уровню до пандемии, какой она была в четвертом квартале 2019 года. К 2023 году, по его мнению, она превысит допандемийные показатели. При этом еврокомиссар подчеркнул, что восстановление экономики ЕС "тормозят нарушения мировых производственных цепочек и увеличение времени поставок, что вызывает недостаток ресурсов и оборудования для европейской промышленности". Еще одним фактором риска, по его словам, стал рекордный рост цен на энергоресурсы.