Turkish Airlines возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Стамбул на новогодние праздники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines с 23 декабря на период новогодних праздников возобновляет рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") в Стамбул (Турция), сообщили в пресс-службе Кольцово в понедельник.

"Рейсы авиакомпании запланированы с 23 декабря по понедельникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A321neo вместимостью до 182 пассажиров (компоновка кресел: 20 - бизнес-класс, 162 - экономический класс). Вылет из Стамбула - в 01:30, обратный рейс из Екатеринбурга - в 08:55 местного времени. Продолжительность полета составит более четырех часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут не только улететь в крупнейший город Турции, но и, воспользовавшись разветвленной маршрутной сетью перевозчика, отправиться по одному из более 250 направлений по всему миру из аэропорта Стамбула.

Turkish Airlines приостановили полеты из Екатеринбурга с ноября. В настоящее время рейсы в Стамбул из Кольцово выполняют авиакомпании "Победа" (четыре рейса в неделю) и Nordwind (два рейса в неделю). За 10 месяцев текущего года пассажиропоток на маршруте превысил 23,4 тыс. человек.