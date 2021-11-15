Минфин предлагает освободить от акциза на сталь предприятия ВПК

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает освободить от уплаты акциза на сталь предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), малые и средние предприятия и производителей легирующих элементов для стальных изделий, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в понедельник.

"Итак, мы исключаем цеха в предприятиях машиностроения, военно-промышленного комплекса, исключаем малые и средние предприятия с объемом производства стали в 1 тыс. тонн в месяц. И исключаем те предприятия, которые производят легирующие элементы для производства стали, стальных изделий", - сказал Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором обсуждались поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего акциз на жидкую сталь.