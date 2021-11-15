Набиуллина: предпринятые ЦБ повышения ключевой ставки продолжают влиять на экономику

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает, что произошедшие повышения ключевой ставки оказывают влияние на экономику, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Чтобы эффект от изменения ставки проявился полностью, нужно от трех до шести кварталов, это время - лаг трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Повышения ставки, которые мы уже предприняли, продолжают влиять на экономику, и мы уже видим изменения", - отметила она.

Также Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей. "А высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции", - сказала она, подчеркнув, что Центральный банк обязательно должен был вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции.

"Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях", - подчеркнула глава ЦБ РФ.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку - с 6,75% до 7,5% и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях.