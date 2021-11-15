Почти 8 млрд руб. направят на строительство дорожных развязок и ремонт шоссе в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Три крупные дорожные развязки общей стоимостью свыше 5 млрд рублей построят к 2030 году в самых проблемных местах Пятигорска Ставропольского края. Еще 2,9 млрд рублей направят на реконструкцию Бештаугорского шоссе, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Обустройство большого транспортного каркаса Пятигорска завершится к 2030 году. Запланировано проведение следующих масштабных работ: реконструкция и строительство развязки автодорог "Подъезд 1 к Пятигорску" и "Бештаугорское шоссе"; строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая - ул. Ипподромная; строительство транспортной развязки ул. Мира - пр. Калинина; полная реконструкция Бештаугорского шоссе", - написал Ворошилов в Telegram.

Отмечается, что существующая интенсивность движения на пересечении Бештаугорского шоссе и подъезда к Пятигорску со стороны поселка Иноземцево составляет более 25 тыс. автомобилей в сутки. Движение машин осложняется пересечением транспортных магистралей на одном уровне между собой. Данный участок является крупным очагом аварийности. Срок реализации строительства развязки стоимостью свыше 2 млрд рублей - 2023-2024 годы.

Также сообщается, что строительство транспортной развязки по ул. Ермолова повысит пропускную способность пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями направления Минеральные Воды - Кисловодск, а также повысит уровень безопасности и сократит время в пути. Стоимость работ составит около 2,6 млрд рублей, сроки - 2025-2026 годы.

По материалам, представленным в Telegram, следует, что строительство транспортной развязки на ул. Мира - пр. Калинина будет реализовано в 2028-2030 годы, стоимость работ составит свыше 600 млн рублей. Реконструкция Бештаугорского шоссе, на которую направят 2,9 млрд рублей, будет проведена в 2023-2025 годах. Магистраль Бештаугорского шоссе связывает города Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, является транспортным выходом в направлении Карачаево-Черкесской Республики, является северо-западным обходом Пятигорска.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.