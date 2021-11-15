ЦБ намерен серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг

"Мы считаем, что кредитор при продаже допуслуг должен уведомить заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей (а внешне обещали очень привлекательную ставку), он не всегда может сам в этом разобраться. Мы будем серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг", - сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций. "Так, мы вводим с нового года сквозной период охлаждения: отказаться в течение 14 дней можно будет от любой услуги, проданной вместе с кредитом - например, от страховки или юридической поддержки, которые настойчиво предлагали оформить, когда выдавали кредит", - отметила глава ЦБ.