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ЦБ намерен серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ЦБ активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России намерен значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг (продажи одного финансового продукта под видом другого - прим. ТАСС), заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"Мы считаем, что кредитор при продаже допуслуг должен уведомить заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей (а внешне обещали очень привлекательную ставку), он не всегда может сам в этом разобраться. Мы будем серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг", - сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций. "Так, мы вводим с нового года сквозной период охлаждения: отказаться в течение 14 дней можно будет от любой услуги, проданной вместе с кредитом - например, от страховки или юридической поддержки, которые настойчиво предлагали оформить, когда выдавали кредит", - отметила глава ЦБ.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Источник: "Аэрофлот" не включат в санкционный список ЕС по Белоруссии
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