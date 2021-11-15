Комиссия может упростить требования безопасности при перевозках малой авиацией

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту рассмотрела вопрос упрощения требований к обеспечению транспортной безопасности для воздушных судов малой пассажировместимостью. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам заседания комиссии.

"Под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова прошло заседание правительственной комиссии по транспорту. Рассмотрен вопрос упрощения требований к обеспечению транспортной безопасности для посадочных площадок, вертодромов, а также аэродромов, используемых для перевозки воздушными судами с малой пассажировместимостью", - отметили в секретариате.

Как сообщили в секретариате, в проекте постановления правительства, разработанном Минтрансом, дополнительным критерием для дифференцирования объема требований предлагается сделать нахождение либо отсутствие в составе аэродрома или посадочной площадки особо опасных и технически сложных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, таких как аэровокзалы пропускной способностью более 100 пассажиров, диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, взлетно-посадочные полосы длиной более 1300 метров.

"В случае утверждения новых правил для 161 объекта, включенного в реестр Росавиации, оснащение инженерно-техническими системами, привлечение подразделений транспортной безопасности и организация пропускного режима будут исключены. В числе требований к таким аэродромам будет обеспечение осмотра объекта перед обслуживанием воздушных судов для выявления запрещенных предметов и веществ. Предлагаемое регулирование позволит значительно сократить финансовые затраты для 90% аэродромов. Правкомиссия в целом одобрила проект постановления, с учетом необходимости сбора предложений всех причастных сторон о его дальнейшей реализации", - отметили в секретариате первого вице-премьера.

Как добавили в секретариате, правительственная комиссия также рассмотрела программу развития аэродромной инфраструктуры международного аэропорта "Шереметьево" имени А.С. Пушкина. Учитывая увеличение пассажиропотока и рост интенсивности полетов, возникла необходимость внесения изменения в программу развития аэропорта в части строительства ряда новых и реконструкции действующих объектов.

"В части строительства речь идет о создании перрона Южного терминального комплекса, необходимого для сокращения времени руления воздушных судов, проведения операций по их коммерческому обслуживанию в непосредственной близости от терминальных комплексов. Также предусмотрено строительство перрона для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, реализация 2-го этапа строительства перрона терминала С, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и ряда других объектов", - сообщили в секретариате.