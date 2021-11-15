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СП "Роснефти" и BP открыло месторождение на Таймыре с запасами 384 млрд куб. м газа

СП "Роснефти" и BP открыло месторождение на Таймыре с запасами 384 млрд куб. м газа - сообщение.

Источник: "Аэрофлот" не включат в санкционный список ЕС по Белоруссии
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