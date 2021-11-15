Депозиты в банках за 10 месяцев выросли на 1,2% против оттока годом ранее

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Депозитный портфель российских банков за 10 месяцев 2021 года вырос на 1,2% против оттока в 0,8% за такой же период годом ранее. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы должны были действовать достаточно решительно, чтобы банки начали менять свою процентную политику. В результате ставки по депозитам наконец начали расти - в сентябре по депозитам на срок больше года банки предлагали уже 5,9% годовых, а в начале этого года - 4,2%. В октябре (пока это оперативные данные по маркетинговым предложениям банков) рост ставок продолжился, средняя составила уже 6,7%. То есть с учетом того, что в следующем году инфляция вернется к цели, депозит, размещенный на этих условиях, уже выгоден и обгоняет инфляцию. Люди отреагировали на эти изменения, за 10 месяцев этого года депозитный портфель банков вырос на 1,2%, а за аналогичный период прошлого был отток 0,8%", - подчеркнула она.

При этом по необеспеченным потребительским кредитам ситуация меняется не так быстро, сказала Набиуллина.

"Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами - 16% за девять месяцев. Это не очень хорошо, потому что дальше уже опасный рост закредитованности", - считает глава регулятора.