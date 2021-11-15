Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже упали на 9% при отсутствии новостей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Сургутнефтегаз" в ходе торгов на Московской бирже на 11:18 мск упала на 9,2%, до 42,56 руб. за бумагу, при отсутствии новостей, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:23 мск акции компании замедлили падение до 8,24% - до 43,01 руб. за бумагу.

11 ноября акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже росли на 21% также при отсутствии новостей.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.