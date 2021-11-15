Экспорт меда с начала 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Экспорт меда из РФ с начала 2021 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Согласно данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года по состоянию на 9 ноября экспортировано 1,1 тыс. т российского меда. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда объемы поставок составили 433,6 т", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, главным импортером российского меда в 2021 году является Польша, куда отправлено 434 т - в 3,9 раза больше, чем с 1 января по 9 ноября прошлого года (тогда этот показатель составлял 110,7 т). Среди основных покупателей продукции также Украина. Экспорт в эту страну вырос в 35,9 раза - с 5,8 т до 208,7 т. Значительные объемы меда отправляются в Чехию: с начала 2021 года туда поставлено 76,3 т продукции. Это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (24,2 т).

Экспорт в Монголию составляет 74,5 т, что в 3,7 раза превышает прошлогодний показатель (20,06 т). В 2021 году российские производители начали поставлять мед в Сербию (с 1 января по 9 ноября экспортировано 54,6 т). Кроме того, более чем в 2 раза увеличились закупки российского меда Соединенными Штатами Америки - с 17,7 т до 37 т. Также покупателями продукции пчеловодства являются Канада, Бельгия, Япония, Китай, Азербайджан и ряд других государств.

Учитывая растущие темпы экспорта меда, Россельхознадзор обращает внимание производителей и поставщиков продукции на необходимость неукоснительного соблюдения всех требований стран-импортеров, добавили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор сообщал об участившихся случаях выявлений в меде российских производителей остаточных количеств лекарственных средств. Содержание в продукции пчеловодства лечебных препаратов запрещено законодательством большинства стран мира, в том числе государствами Евросоюза и Китаем, куда интенсивно экспортируется российская продукция.