Источник: "Аэрофлот" не включат в санкционный список ЕС по Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" не будет включена в разрабатываемый Евросоюзом новый механизм санкций против авиакомпаний и туристических агентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором будет утвержден данный механизм.

"ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в черный список авиакомпаний, - сказал он. - Основания для включения авиакомпании в список должны быть юридически непротиворечивыми, чтобы снизить риски опротестования санкций в судебном порядке. Пока нет никаких свидетельств, что российская авиакомпания целенаправленно занимается перевозкой мигрантов в Минск. Однако ситуация может измениться, например в случае введения чартерных рейсов или широкой распродажи билетов в один конец в направлении Белоруссии, например, из Турции или стран Северной Африки. Тогда вопрос о включении этого перевозчика может оказаться на повестке дня", - сказал дипломат.

"Сегодня будет принято решение о создании механизма запретительных мер в отношении авиакомпаний, целенаправленно занимающихся перевозкой мигрантов, однако никакие санкции не будут вводиться в отношении тех перевозчиков, которые самостоятельно откажутся от этой деятельности", - добавил он.

Компания "Аэрофлот" ранее опровергла утверждения о причастности к кризису на границе Белоруссии и Польши, отметив, что не выполняет рейсов в города Ирака и Сирии. В компании добавили, что граждане этих стран не следовали рейсами "Аэрофлота" в Белоруссию через третьи страны.

Давление на авиакомпании

ЕС использует угрозу санкций против авиакомпаний, чтобы добиться от региональных перевозчиков добровольного ограничения полетов в Минск или введения различных способов фильтрации пассажиров.

Как сообщила 12 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, авиакомпании Ирака и Турции обещали Евросоюзу принять меры, чтобы блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, а Международная ассоциация воздушного транспорта поддержала прилагаемые усилия. По ее словам, Iraqi Airways уже подтвердила, что не возобновит полеты в Минск, Turkish Airlines приостановит продажу билетов в один конец в Минск и запретит белорусской компании "Белавиа" использовать свою долю рейсов в странах Ближнего Востока для перевозки мигрантов.

В свою очередь представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер отметил, что заместитель руководителя ЕК, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас ведет сейчас переговоры с авиаперевозчиками Египта, Катара, Марокко, ОАЭ и Омана с целью блокирования возможностей доставки людей в Минск.