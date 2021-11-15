МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила "накачивание" экономики антикризисными мерами со спринтерским бегом, который не рассчитан на длительный период и приведет к потере темпов роста и кризису. Такое мнение она высказала, выступая в Госдуме.

"Если сравнить этот год с последующими, то можно провести аналогию со спринтерским бегом и бегом трусцой. Бежать быстро долго невозможно. Именно поэтому нельзя "накачивать экономику", заставляя ее расти выше потенциала, экономический организм в таком режиме долго работать не сможет, будет высокая инфляция, это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста - одышка, а потом сердечный приступ - экономический кризис", - отметила она.

По словам главы ЦБ, именно поэтому важно вовремя сворачивать антикризисные меры. "Мы быстро убежали от ковидного кризиса, теперь время двигаться вперед в нормальном темпе. И у нас действительно своевременно происходит нормализация бюджетной и денежно-кредитной политики", - сказала она.