"Автоваз" за год повысил стоимость автомобилей на 9-12%

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. "Автоваз", как и его конкуренты, за текущий год повысил стоимость своих автомобилей в среднем на 9-12%, сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, дальнейшее повышение стоимости, в том числе и в этом году, будет зависеть от ситуации на рынке.

"Примерно на уровне конкурентов - 9-12%, в зависимости от моделей. Мы не можем увеличить стоимость сразу всех моделей, потому что мы тогда будем неконкурентоспособны. Мы смотрим, на сколько поднимается цена у наших конкурентов, - у того же, например, Hyundai или Kia, - отметил он. - Все (возможность дальнейшего повышения стоимости автомобилей в этом году - прим. ТАСС) будет зависеть от конъюнктуры рынка. Мы поднимаем цену таким образом, чтобы она была ниже, чем у наших конкурентов".

По словам Чемезова, стоимость автомобилей растет из-за глобальных инфляционных процессов. "Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы, это означает рост цен почти на все сырье - сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. "Автовазу" удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне, дальше все будет зависеть от цен на сырье. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен, она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada. К тому же мы внимательно смотрим за ценами наших конкурентов", - сказал он.

Глава Ростеха добавил, что если бы автомобиль "Автоваза" стоил столько же, сколько и зарубежный аналог, то бренду было бы тяжелее удерживать лидирующую позицию на рынке. "Сегодня мы точно можем сказать, что по качествам и характеристикам наши машины не уступают иностранным одноклассникам - ни корейским, ни европейским", - заявил Чемезов.

На данный момент (по данным Ассоциации европейского бизнеса за октябрь 2021 года) Lada Vesta занимает первую строчку по продаваемости новых автомобилей: в октябре в РФ было реализовано 10,26 тыс. авто, вторую - Lada Granta (7,27 тыс. авто). Следующие три места у корейских марок: Kia Rio - 6,98 тыс. шт. (-24,5%), Hyundai Solaris-5,32 тыс. шт. (+1%), Hyundai Creta - 5,08 тыс. шт. (-23,9%).

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V. Стоимость автомобилей Lada индексировалась с начала 2021 года шесть раз.