Россияне совершили покупки на 33,3 млрд рублей на распродаже AliExpress 11.11

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Продажи товаров на платформе AliExpress Россия в период распродажи (11 и 12 ноября и несколько дней разогрева перед распродажей) составили 33,3 млрд рублей. Об этом говорится в результатах аналитики продаж AliExpress Россия (совместное предприятие VK, Alibaba Group, USM Investments и РФПИ) в период распродажи 11 и 12 ноября и нескольких дней разогрева перед распродажей.

"За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса AliExpress составил 13,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше прошлого года. Всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов. Ежедневная аудитория (DAU) на 11 ноября превысила 12,5 млн человек, что является рекордом для AliExpress в России", - говорится в аналитике компании.

Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в 4,5 раза по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 15,2 млн единиц. Лучшие результаты продаж показал магазин из России: его оборот за время распродажи превысил 1,3 млрд рублей.

"В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов, оборот локальной части вырос на 136%, что еще раз подчеркивает наш последовательный курс на локализацию", - прокомментировал показатели Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Общий ассортимент, представленный на распродаже 11.11, превысил 209 млн товаров. Самым популярными товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда. В топ-10 также вошли: бумага А4, кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 GB, разноцветный бисер для плетения, смартфон Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания, чипсы Lays с крабом.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.