Создание комплекса по выращиванию грибов на ТОР под Новосибирском отложили

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Создание комплекса по выращиванию грибов мощностью до 900 тонн в год на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Горный", которая создана в моногороде на востоке Новосибирской области, отложено на неопределенный срок из-за изменения стратегии компании, которая планировала реализовать проект. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития региона.

В 2020 году ООО "Шантон" презентовал свой проект по выращиванию вешенок на ТОСЭР "Горный" на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области. Он предполагал строительство на территории Новосибирской области грибного комплекса полного цикла: от производства субстрата до выращивания до упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции. Инвестиции в проект на первом этапе проект оценивались в 500 млн руб. Компании был выделен земельный участок под строительство. К возведению комплекса мощностью до 900 тонн планировалось приступить весной 2021 года.

"За прошедший период времени компания занималась проектированием, решением административно-финансовых вопросов, однако в 2021 году произошли существенные изменения в стратегии развития компании (изменение структуры собственников проекта, возможность интеграции с зарубежными партнерами). В связи с чем ООО "Шантон" обратилось в министерство экономического развития Новосибирской области с отказом о предоставлении им земельного участка до принятия окончательного решения о реализации проекта", - сообщили в Минэкономразвития.

Поселок Горный, в котором проживают более 9,4 тыс. человек, расположен в Тогучинском районе Новосибирской области, градообразующее предприятие - Горновский завод спецжелезобетона. Статус ТОР Горный получил в апреле 2019 года. Первая ТОР на территории региона была организована в марте 2018 года в поселке Линево с населением 19 тыс. человек.

Правительство Новосибирской области планирует к концу 2028 года привлечь в ТОР "Горный" шесть резидентов. Потенциал земельного ресурса составляет около 150 гектаров, 17 участков в перспективе могут быть предложены инвесторам.