Минфин предложил включить в расчет акциза на сталь для электрометаллургов лом и заготовку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило включить в расчет акциза на жидкую сталь для электрометаллургических производств цену металлолома, стальной заготовки и легирующих элементов. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в понедельник, ссылаясь на предложенную министерством поправку к законопроекту "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Госдума приняла законопроект в первом чтении в четверг.

"В рамках данной поправки в отношении стали жидкой, производимой электрометаллургическими предприятиями в мартеновских печах, индукционных печах, вводится специальная формула расчета ставки акциза, как Антон Германович (Силуанов - прим. ТАСС) отмечал, - сообщил Алексей Сазанов. - Формула скорректирована для электрометаллургов, она будет рассчитываться как цена на квадратную заготовку минус стоимость металлолома, минус 12 500 рублей, минус 50% стоимости легирующих элементов. И вот от этой разницы будет браться 30%, это и есть ставка акциза для электрометаллургов". При этом в формуле используется цена лома на Урале.

Как ранее сообщалось, в РФ с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.