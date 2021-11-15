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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Акции "Аэрофлота" растут на новости о том, что компанию не включат в санкционный список ЕС

Они увеличились в цене на 2,73% - до 67,78 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже растут на 2,73% - до 67,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:07 мск.

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Акции "Аэрофлота" дорожают на фоне сообщений о том, что компания не будет включена в разрабатываемый Евросоюзом новый механизм санкций против авиакомпаний и туристических агентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию. Как сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на котором будет утвержден данный механизм, ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в черный список авиакомпаний.

К 12:17 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 67,48 рубля за бумагу (+2,27%).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным агентства, попасть под санкции, кроме "Аэрофлота", также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Теги
БелоруссияРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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