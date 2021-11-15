Уральский арбитраж рассмотрит иск властей к резиденту ОЭЗ о лишении статуса в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области 2 декабря рассмотрит иск министерства инвестиций и развития региона к компании "Норд базальт" о лишении ее статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", следует из картотеки арбитражных дел. Претензии связаны с тем, что предприятие не приступило к реализации запланированного проекта по выпуску базальтового волокна.

"Определение о назначении дела к судебному разбирательству. <…> Признать оконченной подготовку дела к судебному разбирательству. Назначить судебное разбирательство дела на 2 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в департаменте информационной политики региона, компания "Норд базальт" получила статус резидента в 2017 году. Проект предусматривал создание производства по выпуску непрерывного базальтового волокна и инжинирингового и испытательного центра по развитию базальтовых технологий на его основе. Объем запланированных инвестиций - более 2 млрд рублей.

"По условиям соглашения, резидент должен был осуществить заявленные инвестиции в течение первых трех лет и запустить производство в 2018 году. Но компания так и не приступила к реализации проекта, договор аренды земельного участка для строительства производства не заключен, технические условия, необходимые для начала проектных работ, не запрошены. В связи с этим принято решение расторгнуть с ООО "Норд базальт" соглашение", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что, согласно закону, соглашение может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий соглашения другой стороной. В текущем году уже было расторгнуто соглашение о промышленно-производственной деятельности с другим резидентом ОЭЗ "Титановая долина" - компанией ООО "Хухтамаки Файбер Алабуга". Компания оплатила штраф 5 млн рублей за неисполнение соглашения.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до второго класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус" - она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.