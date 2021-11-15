В Кремле не комментируют планы ЦБ, касающиеся повышения ключевой ставки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют действия Центробанка, касающиеся возможного повышения ключевой ставки, регулятор будет принимать меры, которые считает нужными. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во-первых, вы знаете, мы стараемся не комментировать действия нашего мегарегулятора, не будем делать сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают планы ЦБ по возможному повышению ключевой ставки в рамках борьбы с инфляцией.

"Наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности", - продолжил представитель Кремля.