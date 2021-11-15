Песков заявил, что цены на алкоголь являются вопросом экономической целесообразности

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не имеет какой-либо позиции по поводу минимальных цен на алкоголь в России, это вопрос экономической целесообразности, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Минфин предложил с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Таким образом, МРЦ на водку планируется увеличить на 7,4% (с действующих 243 рублей), а минимальная розничная цена на коньяк может вырасти на 7,6% с текущих 446 рублей.

"Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности", - указал представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции президента по этой теме.

Песков добавил, что в Кремле не было "специфических обсуждений" по данному вопросу. "Я бы рекомендовал обратиться, если это интересно, в кабинет министров", - заключил он.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.