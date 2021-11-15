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Песков: вопрос снижения инфляции в России приоритетен для президента и правительства

В Кремле напомнили, что инфляционные процессы развиваются в том числе под давлением мировых тенденций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вопрос о скорейшем снижении инфляции в России является приоритетным для главы государства и кабмина, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению. Над этим ведется постоянная работа, мы знаем, что эти [инфляционные] процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что инфляционные процессы развиваются в том числе под давлением мировых тенденций: "Вы видите гигантскую инфляцию в зоне доллара, гигантскую инфляцию в зоне евро, все это не создает благоприятный фон".

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