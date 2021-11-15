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Песков заявил, что Россия не планирует сокращать прокачку газа через Белоруссию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина о транзите газа через Белоруссию не означают, что Москва может сократить поставки через эту страну после ввода "Северного потока - 2". Об заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин выразил надежду на то, что Белоруссия не перекроет транзит российского газа в страны ЕС. Он заметил, что это не только нанесло бы большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не способствовало бы развитию отношений России с Белоруссией как с транзитной страной.

Представителю Кремля задали вопрос, означают ли слова Путина, что РФ может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода "Северного потока - 2". "Нет, не означает", - подчеркнул Песков в ответ.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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