"Яндекс" удалил свой бот, который мошенники использовали для рассылки спама

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" удалил свой официальный бот в Telegram "Квиз Яндекс Плюс", который мошенники использовали для рассылки спама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Спам был отправлен хостингом, который мы использовали для размещения бота. Как только это произошло - мы в течение часа удалили бота и больше не будем работать с данным хостингом. Пользовательские данные не пострадали, так как для старта квиза не нужно было их вводить. Приносим извинения пострадавшим пользователям", - отметили в "Яндексе".