В Совфеде предложили Минфину зафиксировать ставку акцизов на алкоголь

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает Минфину России зафиксировать ставку акцизов на алкогольную продукцию в целях снижения темпов роста цен на нее. Об этом говорится в одобренных комитетом рекомендациях правительству по борьбе с нелегальным алкоголем, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Предложить Министерству финансов РФ рассмотреть вопрос о замедлении темпов индексации (либо фиксации) ставок акцизов на алкогольную продукцию в целях снижения темпов роста цен на легальный алкоголь, а также ускорения гармонизации ставок акцизов в Российской Федерации и в государствах - членах ЕАЭС", - сказано в документе.

Как пояснил ТАСС первый замглавы комитета Сергей Рябухин, повышение акцизов на алкоголь может привести к росту объемов контрафакта на рынке. "В Киргизии акциз на крепкий алкоголь в пять раз меньше, чем в РФ. В Белоруссии - на 20% меньше, в Казахстане - на 50% меньше. Поэтому люди везут [алкоголь] оттуда. Сейчас Минфин предлагает опять повышать акцизы. Я прошу, умоляю [министра финансов Антона] Силуанова не делать этого. Мы сейчас подталкиваем к контрафакту, создаем недобросовестную конкуренцию для наших партнеров по ЕАЭС", - подчеркнул Рябухин.

Минфин предлагает с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку до 261 рублей за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.