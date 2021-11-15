"Россети" завершили реконструкцию ЛЭП в Югре для энергоснабжения инфраструктурных проектов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию линии электропередачи "Магистральная - Кинтус", которая обеспечивает передачу электроэнергии с подстанции "Магистральная" к инфраструктурным объектам "Транснефти" и железнодорожным станциям РЖД в Нефтеюганском районе Югры, говорится в сообщении холдинга.

В ходе работ было установлено 66 новых опор, смонтирован сталеалюминевый провод протяженностью 16 км, грозозащитный трос и волоконно-оптический кабель связи, а также обустроено четыре стационарных переезда через нефтемагистрали, которые позволят оперативно обслуживать линию.

Реконструкция, в которую было инвестировано более 238 млн руб., проведена без ограничения энергоснабжения потребителей посредством строительства временной линии.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.