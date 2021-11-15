Россияне заказали на 89 млрд рублей в Wildberries в период распродажи "Дня холостяка"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россияне потратили 89 млрд рублей на Wildberries в период распродажи "День холостяка" ("Всемирный День шопинга"). Об этом говорится в результатах аналитики продаж российского онлайн-ретейлера Wildberries в период с 28 октября по 13 ноября 2021 года.

"За время проведения акции покупатели заказали товаров на 89 млрд рублей - почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Около 70% всего объема заказов пришлось на регионы, 30% - Московский регион", - говорится в аналитике компании.

Самыми популярными заказами были одежда, обувь, косметика и парфюмерия, товары для дома, детские товары, а также техника и электроника. 11 ноября было оформлено свыше 4,5 млн заказов на Wildberries - побит исторический рекорд прошлогодней распродажи, который составил 2,5 млн заказов.

В этом году распродажа длилась дольше обычного периода: ее первый этап Wildberries перенес на 28 октября - начало периода нерабочих дней - чтобы поддержать предпринимателей во время закрытия магазинов.