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В Москве 17 ноября пройдет IX форум "Композиты без границ"

Программа форума охватывает проблемы энергоперехода, технологической эволюции композитных материалов и их внедрения в традиционные отрасли промышленности

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. IX форум "Композиты без границ" пройдет в Москве 17 ноября в смешанном формате - очно в Технопарке "Сколково" и онлайн на площадке "Иннопром онлайн". Мероприятие организовано по заказу Минпромторга России.

Программа форума охватывает широкий круг актуальных вопросов композитной отрасли: проблемы энергоперехода, технологической эволюции композитных материалов и их внедрения в традиционные отрасли промышленности.

Участники обсудят, какую роль композитные материалы сыграют в реструктуризации традиционных отраслей промышленности для достижения углеродной нейтральности и создании новых, например в отрасли углеродной энергетики и морской ветроэнергетики, которые немыслимы без применения композитов.

В рамках форума в технопарке "Сколково" пройдет пленарное заседание "Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года". Ключевые темы дискуссии - цели устойчивого развития отрасли, симбиоз композитов и металлов, роль регионов в развитии рынка, альтернативная энергетика и меры господдержки отрасли. Помимо этого, участники обсудят успешные примеры реализации проектов в области композитов.

В числе спикеров заседания выступят гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Генеральный спонсор форума - межрегиональный кластер "Композиты без границ", "Юматекс Росатом" выступает партнером деловой программы форума. Организатор форума "Атомэкспо".

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