Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции во всем мире.

"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - подчеркнул глава государства на встрече в понедельник с руководителем компании "Автодор" Вячеславом Петушенко.