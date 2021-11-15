{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

Президент отметил, что "инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции во всем мире.

"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", - подчеркнул глава государства на встрече в понедельник с руководителем компании "Автодор" Вячеславом Петушенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ: при понижении беспошлинного порога 41% россиян откажутся от покупок из-за рубежа
Если пошлина в 15% будет взиматься с любой покупки, 53% опрошенных перестанут делать заказы на зарубежных сайтах, продолжат покупки 39% респондентов
Читать полностью