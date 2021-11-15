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Комитет СФ предложил ввести госрегулирование оборота самогонных аппаратов

Комитет предложил предоставить индивидуальным предпринимателям возможность получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает ввести в РФ госрегулирование производства и оборота самогонных аппаратов. Об этом говорится в одобренных комитетом рекомендациях правительству по борьбе с нелегальным алкоголем, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предложить министерству финансов совместно с министерством промышленности и торговли, министерством экономического развития РФ и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка рассмотреть вопрос о возможности введения государственного регулирования производства и оборота самогонных аппаратов", - сказано в документе.

Среди предложений комитета - предоставить индивидуальным предпринимателям возможность получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также снизить требования для получения лицензии на розничную продажу алкоголя для магазинов в сельской местности. Кроме того, сенаторы предлагают Минфину ускорить разработку законопроекта об установлении дифференцированного размера госпошлины за предоставление и продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества торговых точек, а также о снижении размера этой пошлины.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев призывал отрегулировать вопрос, связанный с самогоноварением. В частности, он предлагал сертифицировать самогонные аппараты на предмет пожароопасности.

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