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Путин заявил, что "Автодор" с 2009 года провел большую работу

Сейчас в портфеле заказов компании объекты на сумму свыше 1 трлн рублей, отметил президент РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Автодор" с момента своего появления в 2009 году проделала большую работу, сейчас в портфеле заказов объекты на сумму свыше 1 трлн рублей, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко.

"Компания образована в 2009 году, за это время работа проделана очень большая", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "сейчас в портфеле заказов объектов более чем на 1 трлн рублей". Путин добавил, что 25% из этих ресурсов - это частные инвестиции.

Глава государства попросил своего собеседника рассказать, как он оценивает ситуацию в отрасли, какие объекты являются наиболее приоритетными, а также сообщить о планах на ближайшую перспективу.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПетушенко, Вячеслав Петрович
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