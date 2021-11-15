Италия рассчитывает увеличить свое участие в инфраструктурных проектах Москвы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Италия надеется расширить свое участие в инфраструктурных проектах Москвы в различных сферах. Об этом сообщил в понедельник посол Италии в РФ Джорджо Стараче в видеообращении к участникам московско-итальянской экономической конференции "Москва - город для бизнеса и инвестиций".

"Мы хотим увеличить предложение Италии в этом великолепном городе. Потенциалы в перспективе остаются огромными, с большими возможностями роста именно в том, в чем славится Италия - инфраструктура, агропищевой и фармацевтический сектора, нефть, газ, нефтехимия, туризм, искусство", - сказал он.

По словам дипломата, Россия и Италия имеют "консолидированные отношения" в торговле, со взаимными, очень важными инвестициями, которые возобновились после "шока пандемии". "В данных рамках Москва, которая развивалась очень бурно, является важнейшим центром. Не случайно Италия - среди главных, ведущих торговых партнеров Москвы, и все ведущие итальянские компании имеют свои представительства в ведущих российских городах", - добавил посол.

Стараче также обратил внимание, что Москва много инвестирует в высокотехнологичную инфраструктуру. "Здесь находится много стартапов. Это очень умный город, где качество жизни постоянно улучшается", - заключил он.