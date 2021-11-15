К 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет доехать без остановок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году, об этом сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тыс. км [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем", - заявил Петушенко.