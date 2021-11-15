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К 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет доехать без остановок

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что сейчас "очень активно работают по обходу Ростова, обходу Краснодара"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году, об этом сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тыс. км [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем", - заявил Петушенко.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПетушенко, Вячеслав Петрович
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