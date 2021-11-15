Путин попросил главу "Автодора" заняться дебюрократизацией госкомпании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко заявил о процессе дебюрократизации, который ведется в целом в дорожном строительстве, и попросил контролировать такие процессы конкретно в "Автодоре".

"Вы знаете, мы в целом в строительном комплексе - это касается и дорожного строительства - принимаем решения, связанные с дебюрократизацией в широком смысле этого слова: избыточное регулирование, устаревшая нормативная база", - сказал Путин. Он поинтересовался, как Петушенко оценивает ситуацию в компании с этой точки зрения.

Руководитель "Автодора" ответил, что "за последние два года сделано достаточно много". Путин на это еще раз уточнил, "достаточно ли много" прилагается усилий для борьбы с бюрократией. Петушенко заметил, что еще есть моменты, над которыми нужно поработать.

"Есть точно совершенно, вы над этим абсолютно точно поработайте. Бюрократическая составляющая деятельности самого аппарата и нормативное регулирование, даже внутри компании, - надо внимательно посмотреть на это", - подчеркнул глава государства. Он также назвал одним из ключевых вопросов стоимость дорожного строительства.

Петушенко согласился с Путиным и заверил, что в компании "безусловно" уделят внимание озвученным главой государства моментам.