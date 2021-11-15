В Подмосковье 122 ветерана получат в ноябре по 40 тыс. руб. к годовщине Битвы под Москвой

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проживающие в Московской области 122 ветерана получат единовременную выплату по 40 тыс. рублей к 80-й годовщине Битвы под Москвой, в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минсоцразвития региона. Выплата будет предоставлена как участникам войны, так и труженикам тыла, всем тем, кто награжден медалью "За оборону Москвы".

"К 80-й годовщине Битвы под Москвой подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тыс. рублей. В этом году выплата увеличена в два раза и поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября, у нас в регионе ее получат 122 ветерана", - процитировали в пресс-службе слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она также сказала, что в преддверии годовщины сражения (30.10.1941 - 20.04.1942) в школах региона пройдут уроки патриотическое воспитания и мужества, а также чествование ветеранов в городских округах.